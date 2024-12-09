Сорокин признан первой звездой матча с «Оттавой»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

29-летний россиянин отразил 29 бросков из 31. Второй звездой признан форвард «Сенаторз» Тим Штюцле, оформивший ассистентский дубль. Третья звезда — форвард «островитян» Кайл Палмиери, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Сорокин провел 19 матчей, один раз сыграв на ноль при 91,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.61.