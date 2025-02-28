Сорокин признан первой звездой матча с «Бостоном»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1).

29-летний россиянин отразил 38 бросков из 39. Второй звездой признан форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, забросивший одну шайбу. Третья звезда — форвард «островитян» Кайл Палмьери, забивший победный гол.

В текущем сезоне Сорокин провел 43 матча, трижды сыграв на ноль и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.76.