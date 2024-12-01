Сорокин признан первой звездой матча с «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

29-летний россиянин отразил все 29 бросков. Второй звездой признан автор дубля форвард Симон Хольмстрем. Третья звезда — форвард Андерс Ли, который набрал 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Сорокин провел 15 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.52.