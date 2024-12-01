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Сегодня, 06:28

Сорокин признан первой звездой матча с «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

29-летний россиянин отразил все 29 бросков. Второй звездой признан автор дубля форвард Симон Хольмстрем. Третья звезда — форвард Андерс Ли, который набрал 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Сорокин провел 15 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.52.

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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4 Рейнджерс 23 13 10 27
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7 Питтсбург 26 10 16 24
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
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5 Баффало 24 11 13 24
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7 Оттава 23 10 13 21
8 Монреаль 23 8 15 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 18 6 36
2 Миннесота 23 15 8 34
3 Даллас 22 14 8 28
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6 Юта 23 9 14 22
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Калгари 25 12 13 28
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