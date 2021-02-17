Сорокин признан первой звездой матча с «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

Российский голкипер сделал шатаут и отразил 20 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Жан-Габриэль Пажо, набравший 2 (1+1) очка, третья звезда — защитник Райан Пулок с результативным пасом.

После этого матча «Айлендерс» с 19 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 10 очками — на восьмой строчке.