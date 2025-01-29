Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Колорадо»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин защищал ворота нью-йоркской команды в 35 матчах, одержал 16 побед и дважды сыграл на ноль.

Второй звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, открывший счет на 5-й минуте 2-го периода.

Третьей звездой игры признан оформивший дубль форвард нью-йоркской команды Симон Хольмстрем.