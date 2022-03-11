Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Коламбус» (6:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 26-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Андрес Ли, который отметился тремя заброшенными шайбами. Это его первый хет-трик в этом сезоне.

Замкнул тройку лучших форвард Джош Бэйли. 32-летний канадец забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.