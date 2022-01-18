Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против Филадельфии (4:1). 26-летний голкипер отразил 26 бросков из 27.

Второй звездой стал 30-летний форвард «островитян» Брок Нельсон, забросивший шайбу и отдавший одну голевую передачу при показателе полезности «+2».

Замкнул тройку лучших 24-летний канадский нападающий «Айлендерс» Энтони Бовиллье. Он забросил шайбу при коэффициенте полезности «+2».