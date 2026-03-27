Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Даллас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Даллас» (2:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский вратарь Илья Сорокин. 30-летний россиянин отразил 26 из 27 бросков по воротам.

Второй звездой стал защитник Мэттью Шефер, который отметился двумя результативными передачами. Третья звезда — форвард Бо Хорват, забросивший одну шайбу.