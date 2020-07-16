Сорокин признался, что в детстве восторгался игрой Бобровского
05:00
Вратарь «Айлендерс» и сборной России Илья Сорокин в интервью «Известиям» рассказал, кто из голкиперов ему нравился в детстве. На этой неделе россиянин подписал контракт с клубом НХЛ.
— Именно кумиров нет. Но, когда был помладше, восторгался игрой Сергея Бобровского, — цитируют «Известия» Сорокина. — Все детишки в Новокузнецке первое время смотрели на него, учились и развивались. А если брать вратарей еще более ранних времен, то выделю Евгения Набокова.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1035759/aleksei-fomin/v-tcska-my-vyigrali-vse-chto-mogli
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...