Сорокин признался, что в детстве восторгался игрой Бобровского

Вратарь «Айлендерс» и сборной России Илья Сорокин в интервью «Известиям» рассказал, кто из голкиперов ему нравился в детстве. На этой неделе россиянин подписал контракт с клубом НХЛ.

— Именно кумиров нет. Но, когда был помладше, восторгался игрой Сергея Бобровского, — цитируют «Известия» Сорокина. — Все детишки в Новокузнецке первое время смотрели на него, учились и развивались. А если брать вратарей еще более ранних времен, то выделю Евгения Набокова.