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Сорокин признался, что в детстве восторгался игрой Бобровского

05:00
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Вратарь «Айлендерс» и сборной России Илья Сорокин в интервью «Известиям» рассказал, кто из голкиперов ему нравился в детстве. На этой неделе россиянин подписал контракт с клубом НХЛ.

— Именно кумиров нет. Но, когда был помладше, восторгался игрой Сергея Бобровского, — цитируют «Известия» Сорокина. — Все детишки в Новокузнецке первое время смотрели на него, учились и развивались. А если брать вратарей еще более ранних времен, то выделю Евгения Набокова.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1035759/aleksei-fomin/v-tcska-my-vyigrali-vse-chto-mogli

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