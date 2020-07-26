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Сорокин присоединиться к «Айлендерс» в Торонто на следующей неделе

10:50
Илья Сорокин. Фото photo.khl.ru
Илья Сорокин. Фото photo.khl.ru
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Новичок «Айлендерс» Илья Сорокин находится в Северной Америке. Однако пока он должен отбыть обязательный карантин, сообщает Newsday.

Генеральный менеджер «Островитян» Лу Ламорелло, что все идет по плану. Россиянин должен присоединиться к команде на следующей неделе и будет тренироваться с новым партнерами в Торонто.

— Пока не могу назвать четкую дату, — сказал Ламорелло. — Но на следующей неделе он уже будет с командой. Начнет набираться нового опыта.

Этим летом россиянин заключил контракт с «Айлендерс». Игрок не сможет принять участие в плей-офф нынешнего сезона, но будет иметь право тренироваться с командой.

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