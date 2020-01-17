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Сорокин пока не решил, когда уедет в НХЛ

17:54
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Голкипер ЦСКА Илья Сорокин может следующим летом уехать в НХЛ. Однако 24-летний россиянин, права на которого принадлежат «Айлендерс» пока не принял окончательного решения.

— Буду знать ответ после последнего дня сезона, — цитирует Сорокина в Twitter журналистка ESPN Эмили Каплан.

Сорокин был выбран «Айлендерс» на драфте в 2014 году под общим 78-м номером. Ранее появлялась информация, что ЦСКА предлагает голкиперу продлить контракт на два года.

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