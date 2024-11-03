Сорокин отразил бросок шлемом в матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил бросок шлемом в матче с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Перед этим, чешский форвард «Рейнджерс» Филип Хытил, который наносил бросок, попал в штангу.

Сорокин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых отразил 92,4 процента бросков.