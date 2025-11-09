Сорокин оформил первый шатаут в сезоне и 23-й — в карьере в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:0) отразил все 33 броска в створ ворот.

30-летний хоккеист оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. В общей сложности в карьере у него 23 «сухих» матча.

Сорокин может сравняться с Гленном Решем, которому принадлежит рекорд «Айлендерс» по числу шатаутов — 25.