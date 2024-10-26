Сорокин одной фразой оценил победный гол «Айлендерс» в ворота «Нью-Джерси» в овертайме

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил победный гол своей команды в ворота «Нью-Джерси» (4:3) в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Забить в овертайме... Это как Рождество», — приводит слова Сорокина журналист Штефен Рознер в соцсетях.

В прошедшей встрече Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Айлендерс» примет «Флориду» 27 октября.