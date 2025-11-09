Сорокин обогнал Шестеркина и вышел на седьмое место в НХЛ по количеству сухих матчей

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин превзошел достижение голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина по количеству «сухих» матчей в НХЛ.

В игре регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября «Айлендерс» одержал победу над «Рейнджерс» (5:0). Сорокин провел свой 23-й сухой матч в карьере, отразив все 33 броска соперника. Это позволило ему обойти Шестеркина (22) и выйти на седьмое место среди российских вратарей в истории лиги.

Выше в этом списке находятся Илья Брызгалов (34 «сухих» матча), Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» (40), Семен Варламов из «Айлендерс» (41), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский из «Флориды» (50) и Евгений Набоков (59).