Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин 23 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1) обновил клубный рекорд.

25-летний россиянин одержал восьмую победу подряд (шесть в основное время, одну в серии буллитов и одну в овертайме) и стал лучшим среди вратарей-новичков клуба по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин провел 11 матчей, девять из которых завершились победами. Процент отраженных бросков составляет 92,2.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.