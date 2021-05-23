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Сорокин — об игре в плей-офф НХЛ: «Я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь моментом»

07:04
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Главный тренер «Айлендерс» Илья Сорокин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:1, счет в серии 2-2).

«Я просто наслаждаюсь игрой и наслаждаюсь моментом. Я чувствую себя хорошо. Я хорошо потренировался в пятницу и чувствовал себя готовым», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин провел второй матч в плей-офф (первая игра — 4:3 ОТ) и одержал две победы. Сорокин стал вторым вратарем-новичком клуба с двумя или более победами в Кубке Стэнли — ранее это удалось Гленну Решу. Также Сорокин стал третьим вратарем «Айлендерс», который победил в своих первых двух матчах плей-офф за клуб.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

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