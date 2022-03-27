Сорокин не вышел на третий период матча с «Тампой»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не вышел на третий период матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой».

Россиянин начинал встречу с первых минут, но после второго перерыва место в воротах занял Семен Варламов. Сорокин же даже не появился на скамейке запасных.

Пока неизвестно, что стало причиной отсутствия Сорокина.

После двух периодом «Тампа» обыгрывала «Айлендерс» со счетом 2:1.