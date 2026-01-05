Сорокин может выйти в стартовом составе «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин может выйти в стартовом составе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» впервые с 19 декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Игрок получил повреждение, подробности которого не раскрывались. Ему на замену из фарм-клуба был вызван швед Маркус Хегберг.

Матч между командами пройдет в ночь на 7 января и начнется в 3.30 по московскому времени.

В этом сезоне Сорокин принял участие в 24 матчах (12 побед), трижды сыграл на ноль, а его процент отраженных бросков — 91.

«Айлендерс» с 50 очками в 42 матчах занимают пятое место в Восточной конференции НХЛ.