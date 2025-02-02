Сорокин и Василевский признаны звездами матча «Тампа» — «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ).

29-летний россиянин отразил 28 бросков из 30. Первой звездой стал защитник Тони Деанджело, который забил победный гол. Третья звезда — голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 36.

В текущем сезоне Сорокин провел 37 матчей, трижды сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.63.