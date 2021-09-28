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Сорокин и Варламов возглавили рейтинг вратарских тандемов НХЛ по версии ESPN

19:58
Семен Варламов и Илья Сокроин. Фото USA Today Sports
Семен Варламов и Илья Сокроин. Фото USA Today Sports
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Интернет-портал ESPN составил рейтинг лучших вратарских бригад клубов Национальной хоккейной лиги. Этот рейтинг возглавил российский тандем «Айндерс» Илья Сорокин — Семен Варламов.

На второй строчке расположилась вратарская бригада «Тампы» Андрей Василевский — Брайан Эллиотт.

Еще один российский тандем Игорь Шестеркин — Александр Георгиев из «Рейнджерс» оказались на шестой строчке.

Лучшие вратарские бригады команд НХЛ

Версия ESPN

1. Илья Сорокин — Семен Варламов («Айлендерс»)

2. Андрей Василевский — Брайан Эллиотт.(«Тампа»)

3. Филипп Грубаэур — Крис Дриджер («Сиэтл)

4. Дарси Кюмпер — Павел Францоуз («Колорадо»)

5. Коннор Хеллибайк — Эрик Комри («Виннипег»)

6. Игорь Шестеркин — Александр Георгиев («Рейнджерс»)...

9. Сергей Бобровский — Спенсер Найт («Флорида»)

25. Антон Худобин — Брэйден Холтби/Джейк Оттиджер/Бен Бишоп («Даллас»)

26. Илья Самсонов — Витек Ванечек («Вашингтон)

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