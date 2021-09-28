Сорокин и Варламов возглавили рейтинг вратарских тандемов НХЛ по версии ESPN
Интернет-портал ESPN составил рейтинг лучших вратарских бригад клубов Национальной хоккейной лиги. Этот рейтинг возглавил российский тандем «Айндерс» Илья Сорокин — Семен Варламов.
На второй строчке расположилась вратарская бригада «Тампы» Андрей Василевский — Брайан Эллиотт.
Еще один российский тандем Игорь Шестеркин — Александр Георгиев из «Рейнджерс» оказались на шестой строчке.
Лучшие вратарские бригады команд НХЛ
Версия ESPN
1. Илья Сорокин — Семен Варламов («Айлендерс»)
2. Андрей Василевский — Брайан Эллиотт.(«Тампа»)
3. Филипп Грубаэур — Крис Дриджер («Сиэтл)
4. Дарси Кюмпер — Павел Францоуз («Колорадо»)
5. Коннор Хеллибайк — Эрик Комри («Виннипег»)
6. Игорь Шестеркин — Александр Георгиев («Рейнджерс»)...
9. Сергей Бобровский — Спенсер Найт («Флорида»)
25. Антон Худобин — Брэйден Холтби/Джейк Оттиджер/Бен Бишоп («Даллас»)
26. Илья Самсонов — Витек Ванечек («Вашингтон)
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