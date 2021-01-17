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Сорокин дебютировал в НХЛ после того, как Варламов получил травму на разминке «Айлендерс»

03:09
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин дебютировал в НХЛ матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс».

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов получил травму на предыгровой раскатке, из-за чего место в воротах занял Сорокин.

Илья Сорокин летом присоединился к «Айлендерс», спустя шесть лет, после того как они задрафтовали его в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.

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