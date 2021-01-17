Сорокин дебютировал в НХЛ после того, как Варламов получил травму на разминке «Айлендерс»
03:09
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин дебютировал в НХЛ матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс».
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов получил травму на предыгровой раскатке, из-за чего место в воротах занял Сорокин.
Илья Сорокин летом присоединился к «Айлендерс», спустя шесть лет, после того как они задрафтовали его в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.
Your #Isles starter tonight, Ilya Sorokin. pic.twitter.com/XskjdhADSq— New York Islanders (@NYIslanders) January 17, 2021
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