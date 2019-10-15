Сокрушительный силовой прием от Овечкина. Видео
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«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. В конце второго периода под скорушительный силовой прием капитана хозяев Александра Овечкина попал Самюэль Жирар.
Alex Ovechkin APLATIT Samuel Girard. ? pic.twitter.com/FDpV79Ewq3— TVA Sports (@TVASports) October 14, 2019
В этой встрече на счету Овечкина гол и результативная передача. В 7 матчах текущего сезона он набрал 7 (5+2) очков.
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