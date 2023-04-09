Соколов в составе «Оттавы» забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Оттавы» Егор Соколов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

22-летний россиянин забросил шайбу на 43-й минуте и сделал счет 5:3.

Для Соколова это первая шайба в НХЛ. На данный момент он проводит третий матч в сезоне. Также Соколов набрал 55 (19+36) очков в 67 играх АХЛ.