Соколов подписал контракт с «Ютой»

Российский нападающий Егор Соколов подписал контракт с «Ютой». Ранее клуб выменял игрока у «Оттавы».

Пресс-служба клуба объявила о подписании двустороннего однолетнего соглашения с 24-летним россиянином. Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.

В сезоне-2023/24 Соколов играл в АХЛ и набрал 46 (21+25) очков в 71 матче за «Бельвиль» в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 7 играх.

Соколов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 играх НХЛ за «Сенаторз» в сезонах-2021/22 и 2022/23. «Оттава» задрафтовала россиянина во втором раунде драфта 2020 года.