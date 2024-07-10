Соколов подписал контракт с «Ютой»
Российский нападающий Егор Соколов подписал контракт с «Ютой». Ранее клуб выменял игрока у «Оттавы».
Пресс-служба клуба объявила о подписании двустороннего однолетнего соглашения с 24-летним россиянином. Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.
В сезоне-2023/24 Соколов играл в АХЛ и набрал 46 (21+25) очков в 71 матче за «Бельвиль» в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 7 играх.
Соколов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 играх НХЛ за «Сенаторз» в сезонах-2021/22 и 2022/23. «Оттава» задрафтовала россиянина во втором раунде драфта 2020 года.
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|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
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|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.10
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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