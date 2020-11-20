«Оттава» подписала контракт с нападающим Егором Соколовым. С 20-летним россиянином заключено соглашение новичка на три года.

— Невероятно город, что подписал первый профессиональный контракт, — написал Соколов в Twitter. — Спасибо моей семье, приемной семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне достигнуть этой цели. С нетерпением жду того, что ждет меня впереди.