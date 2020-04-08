«Согласилась, или ушла с другим мужиком?» Губерниев пошутил над женой Малкина

Комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram пошутил над женой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Анной Кастеровой.

— Когда муж позвал на свидание в La Kyhnya, — написала Кастерова в своем аккаунте.

— А ты согласилась? Или с другим мужиком ушла в другую часть дома? — спросил Губерниев в комментариях.

— Разрываюсь между La kyhnya и Del Balkonia, — ответила Кастерова.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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