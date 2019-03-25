23:51 25 марта | Хоккей — НХЛ

Соцсети в шоке от прически Овечкина на встрече с Трампом. Фото

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Президент США Дональд Трамп поздравил "Вашингтон Кэпиталз" с победой в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Сегодня команда посетила Белый дом по приглашению главы государства. На встрече несколько слов сказал российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.  Трамп особо отметил его роль в завоевании трофея.

При этом в соцсетях с удивлением восприняли прическу россиянина на встрече с лидером США.

 

- Я до сегодняшнего для никогда не видел, чтобы Овечкин делал что-то со своими волосами, - написал пользователь Твиттера под ником Katz.

- Кажется, Овечкин сделал прическу и побрился, - отметил Sammi Silber.

- Хоть раз Овечкин сделал что-то со своими волосами, - утверждает Scotty.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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