Соцсети в шоке от прически Овечкина на встрече с Трампом. Фото

Президент США Дональд Трамп поздравил "Вашингтон Кэпиталз" с победой в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Сегодня команда посетила Белый дом по приглашению главы государства. На встрече несколько слов сказал российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Трамп особо отметил его роль в завоевании трофея.

При этом в соцсетях с удивлением восприняли прическу россиянина на встрече с лидером США.

President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD – Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.

- Я до сегодняшнего для никогда не видел, чтобы Овечкин делал что-то со своими волосами, - написал пользователь Твиттера под ником Katz.

- Кажется, Овечкин сделал прическу и побрился, - отметил Sammi Silber.

- Хоть раз Овечкин сделал что-то со своими волосами, - утверждает Scotty.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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