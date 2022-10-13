Соцсети НХЛ о шайбе Кузьменко: «Запомните это имя»

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Для 26-летнего россиянина это первая шайба в НХЛ. Пресс-служба лиги выложила видео с его голом в соцсетях и написала: «Андрей Кузьменко. Запомните это имя».

Отметим, Кузьменко набрал 6 (3+3) очков в четырех предсезонных матчах за «Кэнакс».