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Соботка после силового приема Кучерова пропустит от 4 до 6 недель

19:26
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Нападающий «Баффало» Владимир Соботка пропустит от 4 до 6 недель, сообщает официальный сайт «клинков». Форвард получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» в Стокгольме.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров применил жесткий силовой прием против Соботки. Россиянин встретил соперника, когда тот уже избавился от шайбы и подсел под него в момент столкновения.

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