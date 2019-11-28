Соботка перенес операцию после силового приема Кучерова

Нападающий «Баффало» Владимир Соботка перенес операцию на правом колене и выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт лиги. Форвард получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой»в Стокгольме.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров применил жесткий силовой прием против Соботки. Россиянин встретил соперника, когда тот уже избавился от шайбы и подсел под него в момент столкновения.

В 16 матчах 32-летний форвард набрал 3 (1+2) очка.

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