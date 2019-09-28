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Со следующего сезона в QMJHL выведут из обращения номер Кросби

05:53
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Комиссар Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Жиль Корто объявил, что, начиная со следующего сезона, номер Сидни Кросби будет выведен из обращения по всей лиге. Он выступал за «Римуски Океаник» под 87-м номером. Также свитер Кросби был поднят под своды арены.

Кросби за два сезона в «Римуски» набрал 303 очка. На драфте 2005 года он был выбран «Питтсбургом» под первым общим номером.

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