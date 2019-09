Со следующего сезона в QMJHL выведут из обращения номер Кросби

Комиссар Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Жиль Корто объявил, что, начиная со следующего сезона, номер Сидни Кросби будет выведен из обращения по всей лиге. Он выступал за «Римуски Океаник» под 87-м номером. Также свитер Кросби был поднят под своды арены.

Sidney Crosby makes his entrance in Rimouski. Quite a scene. pic.twitter.com/EkY4m75lzs