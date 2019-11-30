Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о своем победном голе в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:3 ОТ).

— Сначала я думал отдать пас, — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ. — Я видел, что Уилсон идет на дальнюю штангу. Но решил бросать. Думаю, что Василевский стал немного гадать, поэтому и пропустил.

Гол стал для Орлова вторым в сезоне. Впервые в карьере он отличился в овертайме.

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