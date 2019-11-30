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«Сначала я думал давать пас». Орлов — о победном голе

09:10
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о своем победном голе в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:3 ОТ).

— Сначала я думал отдать пас, — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ. — Я видел, что Уилсон идет на дальнюю штангу. Но решил бросать. Думаю, что Василевский стал немного гадать, поэтому и пропустил.

Гол стал для Орлова вторым в сезоне. Впервые в карьере он отличился в овертайме.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-kucherov-nichushkin-among-top-russian-performers-november-29/c-311982918

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