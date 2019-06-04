СМИ: "Ванкувер" изучает варианты приобретения Зайцева

Защитник "Торонто" Никита Зайцев может быть обменян в "Ванкувер", сообщает Sportsnet. "Кэнакс" рассматривают варианты, каким образом можно приобрести игрока. Ранее Зайцев захотел покинуть "Мэйпл Ливз" по личным причинам.

Зайцев заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 27-летний защитник набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности "+2". Он также провел семь игр в плей-офф, в которых очков не набрал.

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