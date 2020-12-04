СМИ узнали формат проведения нового сезона НХЛ

Журналист Джо Смит, обозревающий матчи «Тампы-Бэй», на своей странице в Twitter опубликовал возможное развитие событий в новом сезоне НХЛ.

«Недавно пришлось узнать, что Ассоциация игроков предложила провести 52 матча в новом сезоне НХЛ. Старт запланирован на 15 января, сборы — на две недели ранее. В начале мая завершится регулярный чемпионат, финальная серия начнется ориентировочно 7 июля», — написал Смит.

Ранее другой хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что новый сезон запланировали начать 15 января вместо 1 января.