СМИ узнали формат проведения нового сезона НХЛ

Журналист Джо Смит, обозревающий матчи «Тампы-Бэй», на своей странице в Twitter опубликовал возможное развитие событий в новом сезоне НХЛ.

«Недавно пришлось узнать, что Ассоциация игроков предложила провести 52 матча в новом сезоне НХЛ. Старт запланирован на 15 января, сборы — на две недели ранее. В начале мая завершится регулярный чемпионат, финальная серия начнется ориентировочно 7 июля», — написал Смит.

Ранее другой хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что новый сезон запланировали начать 15 января вместо 1 января.

Some good signs on #NHL front. Like some others, have also heard a recent proposal to #NHLPA involves a 52-game season, starting Jan. 15. Camps would open Jan. 1, a few days earlier for non-playoff teams. End of season early May, Cup Final ends around July 7. More talks coming.