СМИ: Тарасенко пропустил тренировку "Блюз", но в решающем матче финала сыграет

Три хоккеиста "Сент-Луиса" пропускали тренировку перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли против "Бостона". В их число вошли нападающие Владимир Тарасенко, Роберт Томас и Тайлер Бозак.

Как сообщает журналист Post-Dispatch Джим Томас в Твиттере, все трое в порядке и смогут сыграть в решающей встрече. Под вопросом участие лишь Томаса, но оно связано не с травмой, а с решением тренера.

Тарасенко в этом сезоне провел 76 матчей, набрав 68 (33+35) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 16 (11+5) очками в 25 играх плей-офф.

Счет в серии "Бостон" - "Сент-Луис" равный - 3-3, решающая седьмая игра пройдет 13 июня.