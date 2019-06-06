СМИ: Скиннер заключит 8-летний контракт с "Баффало" и будет получать 9 миллионов долларов в год

Нападающий "Баффало" Джефф Скиннер в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает в своем Твиттере североамериканский аналитик Боб Маккензи.

– Переговоры по контракту Джеффа Скиннера подошли к концу. У меня такое чувство, что он либо заключит сделку в ближайшие день-два, либо станет неограниченно свободным агентом. Я бы предположил, что это будет контракт на 8 лет по 9 миллионов долларов в год, – отметил Маккензи.

В 82 матчах регулярного сезона на счету Скиннера 63 (40+23) очка.

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