СМИ: "Сан-Хосе" готов предложить Карлссону восьмилетний контракт на 88 миллионов долларов

Защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон может остаться в клубе, сообщает журналист The Athletic Кевин Курц. По его информации, "акулы" готовы предложить восьмилетний контракт на 88 миллионов долларов.

1 июля 29-летний шведский защитник может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось о желании Карлссона играть за "Монреаль" или "Оттаву", так как его жена хочет быть поближе к своей семье, которая живет в "Оттаве".

В прошедшем сезоне Карлссон набрал 45 (3+42) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 встречах.

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