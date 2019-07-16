New York Post: "Рейнджерс" планирует обменять Наместникова и Бучневича

"Рейнджерс" может обменять российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича​, информирует New York Post. В клубе хотят освободить место в платежной ведомости. Одна из причин – подписание еще одного российского форварда, Артемия Панарина. Экс-игрок "Чикаго" и "Коламбуса" заключил 7-летний контракт на сумму 81,5 миллиона долларов (среднегодовая зарплата – 11,64).

В сезоне 2018/19 24-летний Бучневич провел 64 матча и набрал 38 (21+17) баллов за результативность. На счету 26-летнего Наместникова 31 (11+20) очко в 78 встречах.

Напомним, что прбитражное слушание по контракту Бучневича с "Рейнджерс" пройдет 29 июля. Обычно арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Зарплата в таких случаях не может быть меньше 85% от суммы, прописанной в предыдущем соглашении. Стороны могут достигнуть соглашения до начала арбитража.