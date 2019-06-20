СМИ: "Рейнджерс" могут обменять Бучневича и Наместникова

Руководство "Рейнджерс" рассматривает вариант с обменом российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича​.

В "Рейнджерс" обсуждают различные пути улучшения команды и возможные обмены ряда своих игроков. Под чистку могут попасть и два россиянина – Наместников и Бучневич​, сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли.

Другими игроками, с которыми готовы расстаться в Нью-Йорке, являются Крис Крайдер, Джимми Веси и Кевин Шаттенкирк. Судьба всех хоккеистов должна определиться в ближайшие дни.

В сезоне 2018/19 24-летний Павел Бучневич провел 64 матча и набрал 38 (21+17) баллов за результативность. На счету 26-летнего Владислава Наместникова 31 (11+20) очко в 78 встречах.