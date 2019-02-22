СМИ: "Коламбус" отдал за Дюшена Абрамова, Давидссона и право выбора в первом раунде драфта"

Стали известны подробности сделки по обмену канадского форварда Мэтта Дюшена из "Оттавы" в "Коламбус".

Помимо 28-летнего Дюшена, в "Коламбус" перешел шведский защитник Юлиус Бергман. Вместо них в обратном направлении проследовали 20-летний Виталий Абрамов и нападающий Йонатан Давидссон.

В текущем сезоне Абрамов сыграл 52 матча в АХЛ, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 28-летнего Дюшена 50 игр за "Оттаву", в которых он забросил 27 шайб и отдал 31 передачу при показателе полезности "-2" и 8 минутах штрафного времени. Давидссон, права на которого принадлежат "Коламбусу", сейчас выступает в шведском "Юргодене", он был капитаном "Тре крунур" на Евротуре. Бергман поучаствовал в 33 матчах в АХЛ за "Белльвилль Сенаторз", в которых отдал шесть результативных передач.

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