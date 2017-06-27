СМИ: Григоренко вернется в КХЛ

По информации портала BSN Denver, нападающий Михаил Григоренко скорее всего вернется в КХЛ. Напомним, что россиянин не получил квалификационного предложения от "Колорадо" и станет свободным агентом.

Однако отмечается, что 23-летний форвард будет ждать предложений от клубов НХЛ. В минувшем сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка. Всего в НХЛ на его счету 64 (22+42) очка в 217 встречах.