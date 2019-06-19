СМИ: "Флорида", "Рейнджерс", "Чикаго", "Колорадо" и "Лос-Анджелес" претендуют на Панарина

В российском нападающем "Коламбуса" Артемии Панарине заинтересованы пять клубов, сообщает журналист Sportsnet Люк Фокс.

Контракт 27-летнего форварда с "Блю Джекетс" истекает 1 июля, и он может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что Панарин может получать по новому контракту оклад в 10,5-11 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 28 шайб и сделал 59 результативных передач при показателе полезности "+14". В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков.

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