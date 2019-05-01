Журналист телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о переезде в НХЛ защитника ярославского "Локомотива" Александра Елесина и форварда "Авангарда" Ильи Михеева.

– Елесина подпишет "Калгари", и, как сказал один из генеральных менеджеров лиги, у "Флэймз" теперь очень много защитников. К Елесину проявляли интерес "Монреаль", "Аризона" и "Оттава", – написал Фридман.

Что касается нападающего Ильи Михеева, то некоторые из моих российских источников не верят в то, что он выбирает между "Торонто" и "Вегасом"​. Они считают, что вариант только один – "Торонто".