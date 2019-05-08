СМИ: Бобровский может подписать контракт с "Флоридой"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский​ летом может стать игроком "Флориды", утверждает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

– Все идет к тому, что Сергей Бобровский покинет "Коламбус". У меня есть информация, что Бобровский просил обмен еще прошлым летом, но он был готов согласиться на переход только в определенные клубы, а "Коламбус" не смог или не захотел найти подходящий вариант. Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с "Флоридой".

Я не удивлюсь, если "Блю Джекетс" сделают Бобровскому контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для "Коламбуса" отыграть выбор на драфте, – приводит слова журналиста Портцлайна The Athletic.

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