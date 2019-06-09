СМИ: "Анахайм" рассматривает вариант обмена Перри

"Анахайм" может обменять нападающего команды Кори Перри.

По информации журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, "утки" намерены строить команду из молодых игроков. Хоккеист и агент в курсе данной ситуации.

У 34-летнего игрока есть еще два года контракта с зарплатой в 8,625 миллионов долларов, в котором предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, для сделки необходимо согласие со стороны игрока или же "Анахайму" придется выкупить контракт Перри.

Кори Перри выступает за "Анахайм" на протяжении всей карьеры. В сезоне 2018/19 канадец набрал 10 (6+4) результативных баллов в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-14".