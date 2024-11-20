«Тампа» в овертайме обыграла «Питтсбург», Василевский сделал 17 сейвов
«Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
За «Лайтнинг» отметились оформивший дубль Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков соперников по своим воротам.
Авторами голов «Пингвинз» стали Йессе Пулюярви и Рикард Ракелль.
«Тампа» с 21 очком занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» с 18 очками расположился на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Пулюярви — 3 (Петтерссон, Пулен), 12:05 — 1:0. Ракелль — 7 (бол., Кросби, Грызлик), 33:05 — 2:0. Пойнт — 9 (Макдона, Раддиш), 45:41 — 2:1. Чирелли — 5 (Хедман, Раддиш), 52:49 — 2:2. Пойнт — 10 (Мозер, Джики), 63:58 — 2:3.
Вратари: Джерри — Василевский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 19 (9+6+4+0) — 35 (10+12+12+1).
Наши: Малкин (19.40/1/-1), Пономарев (8.36/0/0) — Кучеров (24.51/4/+1).
20 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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|Нью-Джерси
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|1
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|15
|3
|30
|2
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|17
|11
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|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
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|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|4
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|5
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -