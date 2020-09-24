Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос рад, что сыграл впервые с февраля. 30-летний канадец в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли с «Далласом» отыграл чуть меньше трех минут и отметился голом, а во втором и третьем не выходил на лед.

— Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стэмкоса. — Я был счастлив разделить этот опыт с партнерами.

Моей задачей было сыграть как можно больше. У меня есть определенная проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше.