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«Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта». Стэмкос — о возвращении на лед после 210 дней

07:28
24 сентября. Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
24 сентября. Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос рад, что сыграл впервые с февраля. 30-летний канадец в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли с «Далласом» отыграл чуть меньше трех минут и отметился голом, а во втором и третьем не выходил на лед.

— Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стэмкоса. — Я был счастлив разделить этот опыт с партнерами.

Моей задачей было сыграть как можно больше. У меня есть определенная проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tampa-won-game-3-against-dallas-stanley-cup-final/c-319168536

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