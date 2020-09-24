«Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта». Стэмкос — о возвращении на лед после 210 дней
07:28
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос рад, что сыграл впервые с февраля. 30-летний канадец в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли с «Далласом» отыграл чуть меньше трех минут и отметился голом, а во втором и третьем не выходил на лед.
— Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стэмкоса. — Я был счастлив разделить этот опыт с партнерами.
Моей задачей было сыграть как можно больше. У меня есть определенная проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/tampa-won-game-3-against-dallas-stanley-cup-final/c-319168536
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