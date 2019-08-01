"Случайное знакомство со звездой футбола!" Бобровский поделился фотографией с Дзюбой

Вратарь сборной России и "Флориды" Сергей Бобровский опубликовал в своем Instgram фотографию с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

- Случайное знакомство со звездой футбола! Приятно было познакомиться с Артемом Дзюбой. Никогда не желал побольше голов, но здесь исключительный случай, - подписал фото Бобровский.

Ранее форвард также делился фотографией с Бобровским, подписав ее "Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским. Очень приятно познакомиться! Удачи в "Флориде".