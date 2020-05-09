«Словно симфония Чайковского на льду». В Америке назвали русскую тройку лучшей в истории «Детройта»

Портал ESPN выбрал лучшие тройки нападения в истории для каждого клуба НХЛ. Среди игроков оказалось не так много представителей России.

Но зато в «Детройте» лучшей тройкой было признано сочетание, которое состояло только из россиян: Вячеслав Козлов — Игорь Ларионов — Сергей Федоров.

«Наблюдать за ними, это словно видеть, как симфония Чайковского переносится на хоккейный лед», — такую характеристику получила эта тройка.

Также стоит выделить лучшее сочетание в истории «Вашингтона», где оказались два представителя России: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрем — Александр Семин.