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«Словно симфония Чайковского на льду». В Америке назвали русскую тройку лучшей в истории «Детройта»

13:08
Русская тройка «Детройта». Фото nhl.com
Русская тройка «Детройта». Фото nhl.com
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Портал ESPN выбрал лучшие тройки нападения в истории для каждого клуба НХЛ. Среди игроков оказалось не так много представителей России.

Но зато в «Детройте» лучшей тройкой было признано сочетание, которое состояло только из россиян: Вячеслав Козлов — Игорь Ларионов — Сергей Федоров.

«Наблюдать за ними, это словно видеть, как симфония Чайковского переносится на хоккейный лед», — такую характеристику получила эта тройка.

Также стоит выделить лучшее сочетание в истории «Вашингтона», где оказались два представителя России: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрем — Александр Семин.

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